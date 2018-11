Magistraţii din cadrul Judecătoriei Constanţa au fost investiţi să soluţioneze, în rejudecare, dosarul în care un poliţist din Constanţa a fost muşcat, în timpul unei misiuni, de degetul mijlociu al mâinii stângi! Autorul a fost trimis în judecată şi condamnat, în primă instanţă, pentru ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice la an şi şase luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere. Ulterior, Curtea de Apel Constanţa a decis ca dosarul să fie rejudecat.



