Politikix. Orlando Teodorovici, ministrul care nu mai are timp de cluburi

Eugen Teodorovici. Un nume sinonim cu lumea mondenă, cluburile, băuturile fine și cuceririle pe bandă rulantă. Un adevărat Dandy al timpurilor actuale.

”Le doresc celor care au astfel de subiecte , să aibă bani in buzunar de câte ori am fost eu în cluburi. Nu am facut nimic în afara legii, a bunului simț nici impotriva legii”, a spus Teodorovici.

Dacă ar fi precum spune ministrul Finanțelor, foarte mulți români ar scăpa cu siguranță de grija zilei de mâine având în vedere prezențele sale din presa mondenă cu aparițiile din cluburile de fițe din București și de pe litoral.

Acum însă, programul încărcat de la minister și ședințele... citeste mai mult