Politicul condamna leul la depreciere

In urma cu circa un an si jumatate oficialii BNR, in special guvernatorul Mugur Isarescu, au inceput sa atraga atentia asupra faptului ca leul nu mai are potential de apreciere, sub impactul politicii PSD de majorare a salariilor si pensiilor, de renuntare la investitiile in infrastructura.

Leul si dobanzile nu au putut ramane stabile in conditiile in care salariile se majoreaza mai rapid decat productivitatea, iar impactul cresterii cererii de cumparare a adus inflatia la cote de peste 5%, in timp ce deficitele de cont curent si comercial s-au amplificat.

Peste toate acestea s-au asternut tensiunile politice, care ar putea culmina cu suspendarea presedintelui Iohannis, cu... citeste mai mult

