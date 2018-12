Sănătate, împliniri şi gânduri bune sunt urările de An Nou făcute de politicieni, luni, în ultima zi din 2018.

* Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le urează românilor "un an cu sănătate şi cu multe împliniri".

"Oameni frumoşi, La mulţi ani! Să păşim în 2019 cu credinţă în suflete şi cu determinarea de a fi mai buni, mai optimişti, mai îngăduitori! Un an cu sănătate şi cu multe împliniri vă doresc!", a postat pe Facebook Carmen Dan.

* La final de 2018, vicepremierul Ana Birchall le mulţumeşte prietenilor virtuali "pentru... citeste mai mult

