Un tanar in varsta de 30 de ani a fost retinut de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) pentru trafic de droguri, dupa ce a a fost surprins in flagrant in timp ce vindea droguri...

9 Martie 2017