Mircea Titus Dobre, fost ministru al Turismului, proaspăt membru al partidului Pro România al lui Victor Ponta după ce a plecat de la PSD, are o replică dură pentru foștii săi colegi, care acum îl acuză de traseism. “Trădarea, în orice formă s-ar manifesta, este abominabilă. Doar formulată, ca acuzație, stârnește repulsie, mai ales în societatea românească sătulă de trădători. Și tocmai de aceea, trădarea este astăzi pe buzele tuturor foștilor noștri colegi de patrid, care ne acuză pe noi că am trădat patridul, cauza comună, țara. Doar că țara a fost deja trădată, și nu de noi, cei care am părăsit PSD atunci când am constatat... citeste mai mult