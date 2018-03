Paul Stănescu, vicepremierul României, a spus cine este denunțătorul dosarului 2015 în care este implicat acesta. Se pare că este vorba despre primarul din Colonești Stan Nicolae.

”Pe data de 21 am fost la zilele Oltenie, dar m-a sunat domnul primar Stan dacă vreau să dau pe la dumnealui, dar nu aveam timp fizic. Și atunci mi-a spus că o să mă caute cineva la Craiova. Când am intrat în teatru era persoana care a făcut toate denunțurile împotriva mea. Mi-a zis că vrea să stea de vorbă cu mine. Am zis că nu are ce vorbi cu mine și i-am spus că mi-ar plăcea să aibă mustrări de conștiință.... citeste mai mult

