Politician brailean care a dat “teapa” la curve / I-a cerut sprijinul lui Bunea Stancu

Un cunoscut politician brailean a trecut prin momente de groaza atunci cand l-a intalnit intr-o parcare pe “pestele” unei prostituate la care tocmai fusese si plecase fara sa plataeasca. Cunoscut om de afaceri si politician liber…tin, politicianul s-a vazut cu mana in gat in timp ce incerca sa urce in SUV-ul sau de lux. Nimeni altul decat “pestele” unei prostituate ii reclama faptul ca a plecat fara sa plateasca, dupa ce fusese la o prostituata din zona Soselei Buzaului.

Camerele de luat vederi ale mai multor banci si a unui supermarket au integistrat conflictul intre politicianul libertin si... citeste mai mult