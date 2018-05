Lângă mine, la terasă, patru tineri de clasa a 8-a, care se pregăteau să dea admiterea. Unul dintre ei spunea așa: "Am intrat în casă și tata a țipat din bucătărie . Și băiatul se plângea în continuare colegilor săi: " I-am spus că nu mai am 10 ani să stea cu ochii pe mine cum mă îmbrac și cum îmi fac părul. Și tata a venit la mine, m-a lipit de peretele din hol și m-a pocnit peste față, mi-a dat un pumn în umăr și un picior în gambă. Am început să tremur. Nu mai puteam respira și așteptam ca mama să iasă din bucătărie... citeste mai mult

