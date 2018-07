Politia va asigura ordinea pe timpul festivalului de folclor

In perioada 24.07.2018 – 26.07.2018, efective sporite din cadrul Politiei Locale Braila asigura ordinea si linistea publica pe Esplanada, acolo unde se desfasoara Festivalul International de Folclor ”Cantecul de dragoste de-a lungul Dunarii”. In acest sens, in zona actioneaza patrule din cadrul Serviciului Ordine Publica iar traficul este fluidizat de echipaje din cadrul Serviciului Rutier al Politiei Locale. Astfel, pe parcursul desfasurarii evenimentului, 15 politisti locali actioneaza in permanenta pentru asigurarea unui climat de siguranta participantilor si prevenirea comiterii de acte... citeste mai mult

