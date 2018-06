Romanii au talent finala 10 mai: Ana Munteanu si nisipul fermecat din Chisinau. Povestea pictata in nisip a ridicat toata sala in picioare. Pictorita Ana Munteanu, din Chisinau, a fost la inaltime in seara marii finale “Romanii au talent“. “Nu am mai...

Ziua Veche, 11 Mai 2013