Politia si Politia de Frontiera au primit masini noi Politia si Politia de Frontiera au receptionat,astazi, prima transa de masini noi din cele peste 560 cumparate cu 30 de milioane de lei reprezentand suplimentarea bugetului MAI, in aprilie 2018, din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.

De astazi, 6 iunie 2018, 199 de autoturisme Dacia Logan intra in dotarea Inspectoratului General al Politiei Romane care le va distribui structurilor teritoriale in functie de necesitati si de situatia operativa. Alte 262 de autoturisme Dacia Logan vor intra in dotarea unitatilor de Politie pana pe 18 iunie. Totodata,... citeste mai mult

