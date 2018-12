Politia Rutiera a avut mult de furca pe DN6

„Am avut foarte multe apeluri 112 din trafic, 40 doar în ultimele două ore. Avem efective in teren, șapte echipaje de poliție acționează acum pe DN6, sub conducerea șefului Serviciului Rutier. De asemenea, 11 utilaje de deszăpezire sunt pe DN6. În prezent se circulă dirijat, dar timpii de așteptare sunt mari. De azi dimineață, după ora 10, au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale, plus reținerea certificatului de înmatriculare, toate pentru TIR-uri. Chiar și așa, prioritatea Poliției... citeste mai mult