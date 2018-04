În România, numărul accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool la volan este la jumătate față de media europeană. O contribuție esențială la această diferență o are faptul că în țara noastră conducerea sub influența alcoolului este interzisă.



Experiența acumulată la nivel european arată faptul că, în anul 2016, peste 5.000 de vieți ar fi putut fi salvate dacă șoferii implicaţi în accidente nu ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice. Tendința la nivel european este de a reduce cât mai mult sau de a duce la zero limita de alcool pentru șoferi, astfel încât... citeste mai mult