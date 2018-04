In data de 04 aprilie 2018, în jurul orei 12.00, Poliția Locală Turda a desfășurat o acțiune în cadrul Proiectului ””, proiect demarat deAmbasada Statelor Unite în România și American Councils for International Education.



Tema activității, propusă de Poliția Locală Turda în cadrul acestui proiect a fost ”Să Creștem Sănătoși!”, iar sub sloganul s-au distribuit pliante informative cu efectele negative ale fumatului și mesaje prin care se încurajează renunțarea la fumat!

Încurajăm și promovăm permanent disciplina, stilul de viață sănătos, spiritul de colaborare şi munca pentru a crea o comunitate în... citeste mai mult