In perioada 24.04 – 08.05.2018, Politia Locala Braila a actionat pe raza Municipiului Braila, in conformitate cu competentele conferite de Legea nr.155/2010. Politistii locali au constatat si aplicat un numar de 182 sanctiuni contraventionale in valoare de 70.020 lei.

Astfel, in perioada analizata, pentru aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum si in alte locuri publice, a reziduurilor de orice natura (menajere, industriale, vegetale, moloz), au fost depistate si sanctionate contraventional 3 persoane cu amenzi in valoare de 850 lei.