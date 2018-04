Nu numai brailenii de rand au ajuns la limita rabdarii in ceea ce il priveste pe cel mai incompetent presedinte de Consiliu Judetean pe care l-a avut judetul Braila vreodata. In incercarea de a micsora numarul accidentelor cu victime, Politia a luat o masura normala, dar in contextul “ciumei rosii” care controleaza municipiul si judetul Braila, ea este una de-a dreptul curajoasa.

Practic, Politia a intocmit un proces verbal in care Consiliul Judetean Braila, prin reprezentantul sau Iulian Francisk Chiriac, a fost amendat cu suma de 29.000 de lei pentru starea deplorabila in care se afla drumurile... citeste mai mult

