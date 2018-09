Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean au răspuns apelului lansat de organizaţia “Let’s do it, România”.

Sâmbătă, 15 septembrie a.c., 12 poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare au răspuns apelului lansat de organizaţia “Let’s do it, România!” şi au participat la ziua curăţeniei.

Poliţiştii au fost prezenţi în zona din preajma Pieţei de vechituri, împreună cu ceilalţi voluntari contribuind la un oraş mai curat.

