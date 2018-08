Politia germana a fost acuzata miercuri ca a lasat sa fie divulgate documente confidentiale catre extrema dreapta si ca a turnat gaz pe foc dupa violentele care au zguduit orasul Chemnitz si intreaga tara, relateaza AFP.

Activisti de extrema drepta au pus in circulatie, pe retele de socializare, o copie a unuia dintre cele doua mandate de arestare emise de justitia germana pe numele unui solicitant de azil irakian in varsta de 22 de ani, acuzat impreuna cu un complice sirian de uciderea unui german in noaptea de sambata spre duminica in centrul acestui oras din fosta Republica Democratica Germania (RDG).... citeste mai mult