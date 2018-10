Poliţia din New York anchetează moartea misterioasă a două surori din Arabia Saudită, ale căror corpuri, legate între ele cu bandă adezivă, au fost găsite pe faleza din New York, săptămâna trecută, scrie The Guardian.

Surorile, Tala Farea, în vârstă de 16 ani, şi Rotana Farea, în vârstă de 22 de ani, au fost descoperite pe 24 octombrie lângă râul Hudson, la 362 de kilometri de Fairfax, Virgina, unde locuiau, înainte să fie date dispărute, în luna august.

Până marţi, anchetatorii nu au descoperit circumstanţele în care cele două fete au murit. Corpurile celor două erau prinse între ele cu bandă adezivă astfel încât să pară că se uită una la alta, însă nu aveau niciun semn... citeste mai mult