Astazi, 30 martie, la Sectia 13 de Poliţie „s-a prezentat o persoana care a sesizat că fiica sa minoră a fost atinsă in zonele intime, de catre un cadru didactic, de la şcoala unde urmează cursurile primare”, anunţă Inspectoratul General al Poliţiei Capitalei într-un comunicat.

Bărbatul în cauză a fost condus la audieri la subunitatea de poliţie, cercetările fiind continuate sub supravegherea PJS3 pentru stabilirea situaţiei de fapt, cercetari ce se efectueaza sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală, continuă comunicatul.

azi, 20:22