O fi intrat omenirea în secolul 21 , dar poliția din New York încă mai folosește caii. Poliția călare depinde de o echipă de potcovari, gata să intervină oricând. Caii sunt foarte îngrijiți, dar câteodată se întâmplă ca potcova să fie înlocuită chiar în Times Square.

