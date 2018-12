Poliţia britanică a emis un mandat de arestare pe numele lui Fernando Forestieri (28 de ani), atacantul legitimat la Sheffield Wednesdey şi trecut pe la echipe precum Watford, Udinese, Genoa sau Malaga.

Acesta nu s-a prezentat la Trbiunalul din Mansfield, absentând nemotivat, astfel că, în cazul în care va fi arestat, acesta nu seva putea elibera pe cauţiune. Forestieri a fost reclamat pentru rasism şi comportament violent într-o partidă amicală a lui Sheffield Wednesdey, împotriva celor de la Mansfield Town.

