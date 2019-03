Câinele din rasa pitbull în vârstă de un an şi jumătate, pe nume Oxy, a fost abandonat într-o zonă din vecinătatea Şoselei Giurgiului din Sectorul 5. Ulterior, stăpâna şi-a motivat gestul prin faptul că nu mai are suficient spaţiu.

Este prima amendă aplicată Poliţia Animalelor în Bucureşti. Conform unei informări a Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti, citată de Mediafax, câinele din rasa pitbull în vârstă de un an şi jumătate, care răspunde la numele de Oxy, a fost abandonat într-o zonă din vecinătatea Şoselei Giurgiului din Sectorul 5 al Capitalei. „Stăpâna lui a decis să-l abandoneze, pe motiv că are de întreţinut un minor şi nu mai are suficient spaţiu... citeste mai mult

