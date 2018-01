Politia a interzis botezul cailor la Calarasi

Anul acesta, de Boboteaza, Politia Calarasi a interzis accesul cailor si a atelajelor hipo in municipiu, trimitand Primariei un aviz negativ cu privire la circulatia cailor pe drumurile publice. Acest aviz negativ al Politiei a venit exact in ajunul Bobotezei, astfel incat primarul sa nu mai aiba timp sa conteste cumva decizia sau sa gaseasca o alta solutie. Din 2013 pana acum, reprezentantii Politiei au permis botezul cailor in centrul municipiului in baza unui aviz verbal, pe care l-au dat in cadrul Comitetului care are loc in luna decembrie. Si in decembrie anul trecut, Politia si-a... citeste mai mult

acum 55 min. in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Ziarul Impact in