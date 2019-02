Politele RCA ale soferilor vasluieni, verificate cu camerele CNAIR

PROIECT… Vasluienii proprietari de masini, care nu au asigurare RCA, ar putea fi identificati în trafic prin intermediul camerelor Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin care se verificã plata rovinietei, a afirmat vicepresedintele Autoritãtii de Supraveghere Financiarã Cristian Rosu.

“Este o idee pe care am preluat-o, nu îmi apartine, nu am drepturi de autor. Am preluat-o si este o idee interesantã pe care ar trebui sã o discutãm cu CNAIR, pentru a încerca sã vedem în ce mãsurã existã posibilitatea de realizare tehnicã, astfel încât, odatã cu citirea numerelor... citeste mai mult

acum 28 min. in Locale, Vizualizari: 13 , Sursa: Vremea Noua in