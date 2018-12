Poli Iaşi are o şansă uriaşă de a se apropia de locurile de play-off. Venită după două victorii consecutive, 2-1 la Botoşani şi 1-0 în Copou cu Dunărea Călăraşi, echipa lui Flavius Stoican mai are de jucat în acest an cu ultimele clasate Concordia Chiajna (în deplasare) şi FC Voluntari (acasă). Dacă vor şti să gestioneze cele două meciuri în care întâlnesc adversari abordabili, ieşenii pot ierna cu 30 de puncte şi ar păstra şanse de calificare în play-off-ul Ligii 1 Betano.

Primul hop va fi la Chiajna, vineri, în meciul inaugural al rundei a 20-a, în care ieşenii speră să obţină cele trei puncte şi să confirme perioada bună pe care o traversează.

”Venim după trei... citeste mai mult