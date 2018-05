Vineri, 04 Mai, 15:12

Flavius Stoican, antrenorul de la CSMS Poli Iași, a dezvăluit că FCSB a făcut o ofertă oficială pentru Kamer Qaka ( 23 de ani).

CSMS Poli Iași - FCSB se joacă luni, de la 20:45, și e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look TV. Liderul din Liga 1 ar fi avansat o ofertă sub 500.000 de euro pentru mijlocașul cu o prezență în prima reprezentativă a Albaniei.

"Aseară, târziu, am primit o ofertă din partea FCSB pentru Qaka. Tot aseară am primit o altă ofertă pentru jucător de la... citeste mai mult

acum 55 min. in Sport, Vizualizari: 54 , Sursa: Gazeta Sporturilor in