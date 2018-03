Newsletter Eşti curios de ceea ce se întâmplă în lumea auto? Îţi trimitem ştirile zilei direct pe e-mail. Polestar 1 este primul model de serie lansat sub brandul Polestar. Coupe-ul cu două uși are propulsie hibridă, 600 de cai putere și poate fi comandat din 2019 doar pe internet și pe baza unui abonament pe 2 sau 3 ani.

Cererile pentru Polestar 1 au depășit producția inițială planificată în doar o lună de la lansare, în condițiile în care constructorul a menționat că va produce doar 500 de unități pe an, parțial ca urmare a construcției dificile determinată de tehnologiile utilizate.

Cu ocazia Salonului Auto de la Geneva, oficialii...

