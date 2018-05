Sărbătoarea Rusaliilor este cunoscută şi sub denumirea de Duminica Cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh. Anul acesta este prăznuită pe 27 mai. A fost numită “Rusalii” de la sărbătoarea trandafirilor din lumea romană “Rosalia”, consacrată cultului morţilor. Nu întâmplător, sâmbăta dinaintea Rusaliilor este destinată pomenirii celor morţi, zi cunoscută şi sub denumirea de Moşii de vară. Denumirea de Cincizecime vine de la faptul că se prăznuieşte la cincizeci de zile după Paşti.

La zece zile după Înălţarea Domnului Hristos, respectiv la 50 de zile de la Învierea Sa, prăznuim Rusaliile - Pogorârea Sfântului Duh, cunoscută şi sub denumirea de... citeste mai mult