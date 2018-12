Paul Pogba a renăscut după demiterea lui Jose Mourinho, iar la finalul meciului cu Bournemouth, câştigat cu 4-1 de Manchester United, francezul l-a înţepat pe "The Special One".

Cu patru goluri şi patru pase decisive în ultimele trei etape, Pogba pluteşte pe teren: "Noi suntem Manchester United şi trebuie să fim pe primul loc în campionat. E doar o reacţie a jucătorilor, simţim că ne bucurăm să fim pe teren. E diferit acum, am câştigat meciuri jucând ofensiv. E adevărat, şi cu vechiul manager (n.r Jose Mourinho) învingeam, dar acum practicăm un fotbal diferit. E un stil care ne permite să ajungem la poartă, să... citeste mai mult