Peste 95 % din populaţia lumii are una sau mai multe probleme de sănătate, existând persoane chiar şi cu cinci boli, potrivit Studiului Global Burden of Disease (GBD) realizat în perioada 1990-2013 şi publicat luni de revista britanică 'The Lancet',...

Jurnalul National, 8 Iunie 2015