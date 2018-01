POESIS. Ioan Hada

Pe Ioan Hada l-aş putea pune sub umbrela soresciană: singur printre poeţi. Deoarece poetul, deşi nu suferă de izolare, ba, dimpotrivă, are o singurătate lirică, sugerată în fiecare carte. Adică şi-a asumat un stil la care nu renunţă. Pentru el, un poem este ca o respiraţie completă. Îmi amintesc de opinia lui Grigore Ciascai, pentru care „Ioan Hada apare în postura unui rafinat domolit, care construieşte stări de incantaţie, în puţine cuvinte”.

Poetul a fost fascinat de haiku şi a ieşit o formă fixă, esenţializată. Are conştiinţa trudei lirice. Este risipitor. Culege şi aprecieri. Dacă poeta Constanţa Buzea îi recomanda şlefuirea cuvântului, Ioan Es Pop îl consideră „un menestrel... citeste mai mult