Frunze albastre ne cad din păr şi obraji Ca hoţii prin noapte se furişează străzile pe lângă case Ah ce lumină de miere ne înjunghiază toamna iubito Ah ce lumină stranie înjunghiază pietrele arborii casele Sub caldarâmul străzii sub rădăcini sub...

Napoca News, 15 Septembrie 2017