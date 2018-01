Poemul Zilei: iluzia

cineva a ajuns înaintea mea

la viaţa pe care trebuia să o trăiesc

a închis porţile

şi a plecat cu mult în spatele lor

să vadă până unde se întinde viaţa mea

am bătut cu deznădejde în poartă

am întins adânc mâinile în ziduri

doar voi simţi ceva

nimic

viaţa mea începuse

şi eu nu reuşeam să o trăiesc

să o îmbătrânesc

şi apoi să o uit

deodată am auzit paşi în spatele porţilor

și cu un huruit prelung

s-au dat la o parte

aşteptam să iasă

cel care îmi cercetase viaţa

cu de-amănuntul

apoi am auzit o voce

intră,

mi-a strigat!

am intrat

în urma mea

porţile s-au închis cu zgomot

am tras îndelung de ele

parcă erau... citeste mai mult