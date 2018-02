Foaie verde de stejar

Pădure – codru secular

Seva-ți plânge de prin cioate

Tulpini multe fiind tăiate

Trupu-ți este sfârtecat

Te-ai cam împuținat

Arbori falnici ți-au tăiat

Unde-i codrul de altădat′?

Foaie verde de gorun

Plânge ursul nostru brun

Plâng și cerbi și căprioare

Plâng și cele răpitoare

Nu-și mai găsesc adăpost

Tu le-ai fost de avanpost

Însă acum te-ai împuținat

Unde-i codrul de altădat′?

Foaie verde de castan

Inundații, an de an

Se pogoare peste sate

Producând calamitate

Când pădure, erai deasă

Opreai puhoiul din fașă

Pădure mult s-a defrișat

Unde-i codrul de-altădat′?

Foaie verde de gârniță

Vara-i tot mai mult arșiță

La câmpie îi ca-n deșert

