Poemul Zilei: Aer

zău numai pe tine te am şi încă numai pe tine şi-atunci ce dar să fac darului meu când numai pe tine te am? zău lacrimă sunt şi iubire din mine, dar ce dar să-ţi fac? numai pe tine te am Ioan Negru, Sursa: Gornistul.ro Foto: eCreator Ioan Negru: (n....

Napoca News, 22 Martie 2017