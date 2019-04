• Bugetul oraşului Ulmeni în 2019, doar pentru supravieţuire!

• Primăriile maramureşene nu vor avea bani până la finalul anului

A trecut ceva vreme de când românii aşteptau bugetele pentru a vedea cum va mai trece un an de sărăcie românească. Gâlceava politico-administrativă de la Bucureşti a făcut ca în unităţile administrativ-teritoriale să se vorbească abia acum, în aprilie 2019, de cum se va împărţi sărăcia într-un an premergător alegerilor locale, dar şi al unei noi crize economice şi financiare ce se anunţă din cancelariile europene. Aceste aspecte negative nu au ocolit nici oraşul Ulmeni.

Acesta fiind tabloul general, am... citeste mai mult