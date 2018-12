Ianis Hagi (20 de ani) a fost cel mai productiv fotbalist din Liga 1 Betano în 2018, dar nu a convins încă pe toată lumea. Marius Niculae (37 de ani) a identificat motivul pentru care, crede el, Ianis nu a reuşit la Fiorentina şi îi taie aripile mijlocaşului care a făcut un salt extraordinar de când a revenit la Viitorul, după experienţa din Italia.

Fostul internaţional Marius Niculae nu contestă calităţile lui Ianis Hagi, dar crede că mijlocaşul Viitorului are şi un mare minus. Îi lipseşte "răutatea" tatălui său. "Are calităţi Ianis, are foarte mari calităţi, loveşte mingea cu ambele picioare, are execuţii extraordinare, îi... citeste mai mult

