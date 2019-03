Liderul PSD Liviu Dragnea a anunţat joi că PNŢCD şi Partidul Ecologist Român susţin PSD la europarlamentare, la conferinţă fiind prezenţi şi liderii celor două partide, relatează România TV.

„În aceste zile am avut mai multe discuţii cu preşedintele PNŢCD şi preşedintele PER care au decis ca, în condiţiile în care au strâns peste 200.000 de semnături fiecare partid, respectiv 263.000 de semnături PER, 209.000 senmături PNŢCD, să nu depună liste, pentru a susţine la alegerile europarlamentare PSD", a afirmat Dragnea.

El a spus că s-a... citeste mai mult