În fiecare an la Bădăcin are loc comemorarea lui Iuliu Maniu, unul dintre artizanii Marii Uniri.

Ieri s-au împlinit 65 de ani, res­pectiv 55 de ani de la moartea lui Iuliu Maniu la Sighet şi exact în aceeaşi zi şi lună, dar după un deceniu a prietenului şi cola­boratorului său, Ion Mihalache, la Râmnicul Sărat. „Sâmbătă la Sighet, i-am comemorat pe Maniu şi Mihalache, iar duminică ne-am deplasat la Bădăcin, judeţul Sălaj, unde în fiecare an, prin grija şi strădania lui Ion Andrei Gherasim şi a parohului bisericii greco-catolice din Bădăcin, are loc comemorarea lui Maniu. Au fost peste 150 de persoane din lumea satului, senatori şi deputați PNŢCD din... citeste mai mult