„Obiectivul nostru este ca PSD să nu mai fie la guvernare. Am hotărât să nu participăm la nicio formulă de guvernare cu PSD. De asemenea, am hotărât să votăm împotriva oricărui guvern care conţine în structura guvernamentală PSD. Am decis ca mandatul delegaţiei să fie solicitarea de alegeri anticipate, în măsura în care este posibil constituţional. PNL este pregătit să-şi asume răspunderea guvernării prin câştigarea alegerilor anticipate", a afirmat Ludovic Orban. Liberalii au mai hotărât ca, în cazul în care nu se va lua o decizie favorabilă demarării procedurilor de convocare a anticipatelor, PNL să nu refuze, în...

