PNL vrea alegeri anticipate

Partidul Naţional Liberal (PNL) va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri anticipate, în măsura în care este posibil constituţional, iar, în cazul în care acest lucru nu este posibil, să nu refuze răspunderea de a forma o majoritate parlamentară care să sprijine un guvern fără PSD, a declarat, ieri, preşedintele PNL, Ludovic Orban.

Domnia sa a precizat: "Răspunderea exclusivă pentru crizele politice permanente care au fost declanşate în România şi pentru guvernare catastrofală este exclusiv a PSD. Obiectivul nostru este ca PSD să nu mai fie la guvernare. Am hotărât să nu participăm la nicio formulă de guvernare cu PSD, am hotărât să...

