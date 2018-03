Pânã la sfârsitul anului, PNL Vaslui va avea stabiliti candidatii în toate comunele, orasele si municipiile din judet, cu exeptia candidatului la functia de primar al municipiului resedintã de judet, care va fi validat de Biroul Politic National.

