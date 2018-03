PNL va contesta la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea prin care Regia Autonoma Editura didactica si pedagogica se transforma in societate pe actiuni, a anuntat deputatul liberal Florica Chereches, membru in Comisia de invatamant, potrivit Agerpres. "Pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de astazi si maine la vot final avem propunerea legislativa prin care Regia Autonoma Editura didactica si pedagogica se transforma in societate pe actiuni. Acest lucru denota faptul ca PSD este un... citeste mai mult