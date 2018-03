PNL a anunţat astăzi, după raportul final dat de Comisia specială care a modificat Legile Justiţiei, că le va ataca din nou la Curtea Constituţională, acuzând că şedinţa comisiei a fost "sub imperiul grabei şi al superficialităţii", relatează News.ro.

Deputatul PNL Ioan Cupşa a explicat: "Şedinţa comisiei speciale de astăzi a fost, de asemenea, sub imperiul grabei şi al superficialităţii, aşa cum s-au desfăşurat o bună parte din lucrările acestei comisii. Am fost convocaţi undeva încursul după-amiezii de ieri, nu ni s-a comunicat până azi dimineaţă la orele 10.00 niciunul dintre...

