„PNL trebuie sa fie o alternativa organizata si asezata pe niste principii foarte solide”

Senatorul liberal calarasean, Raducu Filipescu, a informat, recent, in cadrul unei conferinte de presa, directiile trasate la ultima conventie nationala de catre conducerea centrala a partidului pentru membrii din teritoriu. Pe ordinea de zi a conventiei au figurat: principalele obiective pe care le are PNL in anul 2018, evaluarea activitatii fialelor judetene (cam ce trebuie sa faca vicepresedintii nationali) si rezolutia pentru transparenta si deschidere catre societatea civila.

Din ceea ce a prezentat presedintele Ludovic Orban a reiesit ideea ca vrea sa revigoreze partidul si, in acelasi timp, sa-l organizeze foarte bine.... citeste mai mult