Ludovic Orban

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, că afirmaţiile lui Aurelian Bădulescu că a minţit în faţa procurorilor arată că PSD are ceva de ascuns, respectiv că Jandarmeria a acţionat la protestul din 10 august la ordinul politic dat direct de liderul PSD, Liviu Dragnea.

”PSD are ceva de ascuns. Dacă PSD a determinat un membru al PSD cu o răspundere atât de importantă cum e răspunderea să mintă referitor la evenimentele din 10 august în faţa procurorilor, înseamnă că PSD are ceva de ascuns. Ce poate să aibă altceva de ascuns decât implicarea în reprimarea brutalîă a manifestanţilor paşnici din 10 august? Am încredere că cei care cercetează cele peste 800 de plângeri... citeste mai mult

