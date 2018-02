PNL Iasi:Jos labele de pe Aeroport, domnule Maricel Popa!

Răspuns la replica primită din partea domnului Maricel Popa.

Jos labele de pe Aeroport, domnule Maricel Popa!

"1. Constat ca a răspuns preşedintele PSD Iaşi şi nu preşedintele CJ Iaşi. Mai are Judeţul Iaşi reprezentant sau întrebăm la PSD dacă au găsit o altă variantă mai puţin nefericită decât domnul Popa?

2. Împreună cu fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, Cristian Adomnitei , am început şi finalizat proiectul dezvoltarii si modernizarii Aeroportului Iasi, pe care azi îl distruge Maricel Popa. Asta am făcut eu concret pentru Iaşi, domnule... citeste mai mult

acum 9 min. in Politica, Vizualizari: 13 , Sursa: Curierul National in