PNL: Formularul 600 este o birocratie fiscalã absurdã pentru sanctionarea cetãtenilor activi

PNL sustine cã Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de naturã salarialã, chiar dacã au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, este o birocratie fiscal absurd penru a sanctiona cetãtenii. ‘Guvernul PSD-ALDE face o nouã dovadã a prigoanei impotriva segmentelor sociale active, a romanilor care aduc surplus in societate prin munca lor sustinutã, prin efort suplimentar, prin risc asumat. Este motivul pentru care, in viziunea PSD-ALDE, statul trebuie sã-i penalizeze. Ca si cum numãrul declaratiilor la care este obligat un contribuabil nu... citeste mai mult